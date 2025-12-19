На МКАД загорелся автомобиль Volvo Иномарка загорелась на пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта

На пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта произошло возгорание легкового автомобиля марки Volvo, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Очевидцы сняли на видео столб черного дыма и пламя, вырывающееся из салона авто.

Bнцидент случился в утренний час-пик, когда поток машин на МКАД традиционно плотный. Легковой автомобиль внезапно загорелся прямо на проезжей части, в левом ряду. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, причины инцидента уточняются.

Ранее на Северо-Восточной хорде произошло ДТП с участием ВАЗ и Mercedes. По информации прокуратуры, иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ.

До этого на 19-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием до 11 автомобилей, включая такси, в результате чего на трассе образовался сильный затор. По предварительным данным оперативных служб, причиной столкновения могла стать скользкая дорога.