Горящий на МКАД автомобиль попал на видео

Автомобиль загорелся на внутреннем кольце МКАД в районе московского Выхино, сообщил Telegram-канал «Моя Москва». По словам очевидцев, авария произошла в районе восьмого километра. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в Новосибирской области пассажирский автобус НефАЗ столкнулся с грузовиком Volvo: водитель фуры при повороте налево не уступил дорогу. Пострадали семь человек, включая водителя автобуса, всех доставили в больницу. В салоне находилось около 20 пассажиров — сотрудники местного предприятия, которые ехали на работу.

В Дзержинске Нижегородской области до этого в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Школьник без прав сел за руль и на высокой скорости протаранил дерево. Спасатели достали подростка из салона автомобиля, но спасти его не удалось.

В Санкт-Петербурге между тем водитель Mercedes почти протаранил остановку с людьми на улице Королева. Он не справился с управлением и вылетел в сторону пешеходов у пересечения с Глухарской улицей. Люди на остановке успели отбежать в сторону за несколько секунд до удара.