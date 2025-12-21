Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:15

Горящий на МКАД автомобиль попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль загорелся на внутреннем кольце МКАД в районе московского Выхино, сообщил Telegram-канал «Моя Москва». По словам очевидцев, авария произошла в районе восьмого километра. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в Новосибирской области пассажирский автобус НефАЗ столкнулся с грузовиком Volvo: водитель фуры при повороте налево не уступил дорогу. Пострадали семь человек, включая водителя автобуса, всех доставили в больницу. В салоне находилось около 20 пассажиров — сотрудники местного предприятия, которые ехали на работу.

В Дзержинске Нижегородской области до этого в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Школьник без прав сел за руль и на высокой скорости протаранил дерево. Спасатели достали подростка из салона автомобиля, но спасти его не удалось.

В Санкт-Петербурге между тем водитель Mercedes почти протаранил остановку с людьми на улице Королева. Он не справился с управлением и вылетел в сторону пешеходов у пересечения с Глухарской улицей. Люди на остановке успели отбежать в сторону за несколько секунд до удара.

аварии
пожары
МКАД
ДТП
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.