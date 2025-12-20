Новый год-2026
20 декабря 2025 в 07:55

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло под Новосибирском

МВД: семь человек пострадали в аварии с участием автобуса под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области. По предварительной информации Главного управления МВД России по региону, в результате ДТП пострадали семь человек, включая водителя автобуса.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. Авария случилась на трассе, когда водитель грузовика марки Volvo, совершая поворот налево, не уступил служебному автобусу «Нефаз». В результате произошло столкновение.

Предварительно установлено, что 20 декабря 2025 года в 07:05 (03:05 мск) в Коченевском районе водитель автомобиля Volvo, мужчина 1967 года рождения, совершая поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом «Нефаз», — уточняется в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в автобусе в момент ДТП находилось около 20 пассажиров. Все — сотрудники одного из местных предприятий, которые следовали на работу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек.

