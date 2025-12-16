В Белом доме рассказали о наркотических привычках Илона Маска

Предприниматель Илон Маск пристрастился к кетамину и публикует свои посты в соцсетях под его воздействием, заявила руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс. Она также считает миллиардера «странным типом», передает портал Vanity Fair.

Он ярый кетаминщик. <…> И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — сам себе хозяин, — заявила Уайлс.

Ранее Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $600 млрд. По данным источника, рост его капитала связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса.

До этого Маск назвал Великобританию полицейским государством, после того как Королевский суд Кардиффа приговорил мужчину к 20 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожих в интернете. Особое негодование предпринимателя вызвал тот факт, что та же судья постановила освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

Кроме того, стартап xAI, основанный Илоном Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники смогут использовать сервис во время учебного процесса, заключили в источнике.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.