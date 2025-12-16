Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 23:14

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Запорожскую область

В Васильевке Запорожской области от атаки ВСУ приостановилось электроснабжение

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Штатное электроснабжение нарушено в Васильевке Запорожской области из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.

В результате атаки со стороны ВСУ нарушено штатное электроснабжение города Васильевки, — написал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ информировали, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.

Тем временем российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и акваторией Черного моря.

атаки
ВСУ
Запорожская область
военные
