Такую куриную грудку хочется есть тоннами: невероятное превращение сухой в сочную — глазировка из меда и соевого соуса. Представьте сочную куриную грудку в блестящем карамельном соусе, где сладость меда идеально дружит с соленостью соевого соуса и ароматом чеснока. Это блюдо покоряет с первого кусочка и готовится на одной сковородке всего за 15 минут!

Вам понадобится: 2 шт. куриного филе, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. меда, 3 ст. л. соевого соуса, 30 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Филе промокните и сделайте на каждом несколько надрезов крест-накрест, не до конца, чтобы оно лучше пропиталось. Посолите, поперчите и обмакните в муку. Обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Затем сразу добавьте сливочное масло и измельченный чеснок, влейте соевый соус и мед. Потомите грудку в соусе пару минут, переворачивая, пока она не покроется глянцевой глазурью. Подавайте, пока она горячая!

