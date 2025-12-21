Новый год-2026
А шуба здесь особая: курица с грибами под картофельной шубкой — простой рецепт хоть куда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
А шуба здесь особая! Готовим курицу с грибами под картофельной шубкой. Сытное, ароматное и очень нежное блюдо, в котором курица с грибами в сливочном соусе запекается под слоем картофеля и сыра. Идеальный вариант для семейного ужина.

Ингредиенты: куриное филе (300 г), свежие шампиньоны (250 г), картофель (3–4 шт.), репчатый лук (1 шт.), молоко (250 мл), сливки 10–20% (150 мл), твердый сыр (100 г), мука (1 ст. л.), оливковое масло, соль, перец, сушеные прованские травы.

Приготовление: картофель отварите в мундире 10 минут после закипания, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на масле до легкой корочки и переложите. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и грибы до мягкости и испарения жидкости. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 1–2 минуты. Тонкой струйкой влейте молоко и сливки, непрерывно помешивая, чтобы не было комков. Доведите соус до загустения, верните курицу, добавьте соль, перец и травы. Выложите курицу с грибами в соусе в форму для запекания. Сверху равномерно распределите натертый картофель, слегка посолите и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой сырной корочки.

Ранее мы делились рецептом цезаря с креветками и курицей. Так уже давно готовят в модных ресторанах.

