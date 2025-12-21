Встречаем Новый год по классике: салат «Столичный» — хит советских ресторанов

Салат «Столичный» — легендарная классика, знакомая еще со времен советских ресторанов и домашних праздников. Он похож на оливье, но готовится с курицей вместо колбасы, благодаря чему получается более нежным и сбалансированным. Сытный, аккуратный и всегда уместный, этот салат по праву считается обязательным блюдом новогоднего стола.

Ингредиенты: куриное филе отварное — 400 г, картофель отварной — 3–4 шт., морковь отварная — 2 шт., яйца вареные — 4 шт., огурцы маринованные — 2–3 шт., зеленый горошек консервированный — 200 г, майонез — 200–250 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Картофель и морковь отварите в мундире, остудите, очистите и также нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками.

В большой салатник выложите курицу, картофель, морковь, яйца, огурцы и зеленый горошек. Посолите, поперчите по вкусу, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.