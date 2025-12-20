Все мясо и мясо: готовим скумбрию на Новый год — вкуснятина с луком в пикантном соусе

Все мясо и мясо: готовим скумбрию на Новый год — вкуснятина с луком в пикантном соусе

Эта рыба станет настоящей звездой праздничного стола. Запекаем скумбрию кусочками под ароматным соусом на сметане с горчицей, хреном и соевым соусом. Предварительный маринад с большим количеством лука дает потрясающий эффект — у готовой рыбы появляется красивая румяная корочка, а вкус удивительно напоминает рыбу горячего копчения.

Ингредиенты: скумбрия свежемороженая — 2-3 штуки (1,2 кг), лук репчатый — 2-3 штуки, хрен — 2 чайные ложки, горчица — 2 чайные ложки, сметана — 3 столовые ложки, соевый соус — 1 столовая ложка, соль — по вкусу.

Приготовление: слегка подмороженную скумбрию очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост, промойте и нарежьте на кусочки шириной около 2 см. Для маринада смешайте в миске сметану, соевый соус, горчицу, хрен и соль до однородности. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В глубокой миске соедините куски рыбы, лук и приготовленный соус, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Накройте миску пленкой и оставьте мариноваться на 1 час. Форму для запекания смажьте маслом, выложите на дно маринованный лук, сверху разместите куски скумбрии в несколько рядов и полейте оставшимся соусом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут до появления румяной аппетитной корочки.

Ранее мы делились рецептом, в котором минтай будет вкуснее дорогой форели. Секретный рецепт рыбки.