20 февраля 2026 в 18:46

Всей семьей подсели на скумбрию по этому рецепту: всего-то нужно сделать зажарку и запечь рулетики

Фото: D-NEWS.ru
Всей семьей подсели на скумбрию по этому рецепту! Он максимально прост. Всего-то нужно сделать зажарку, свернуть рулетики и запечь их. Вкус получается многогранным.

Для приготовления понадобится: 2 крупные скумбрии, 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 1 сладкий перец, 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, прованские травы, сок лимона.

Рецепт: скумбрию выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники. Острым ножом, двигаясь вдоль хребта, аккуратно снимите филе с двух сторон, удалите крупные кости. Кожу не снимайте. Сбрызните филе лимонным соком. Для начинки лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, помидор и перец — мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте 5 минут. Затем добавьте помидор и перец, тушите еще 7-10 минут до мягкости овощей и выпаривания лишней жидкости. Посолите, поперчите, добавьте травы и остудите. На каждое филе выложите остывшую начинку и сверните рыбу в плотные рулетики. Закрепите их шпажками. Выложите в форму и запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

