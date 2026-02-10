Для разнообразия вместо обеда или ужина готовлю «Шляпки в сметане»: сытное горячее из грибов

Для разнообразия вместо обеда или ужина готовлю сытное горячее из грибов — «Шляпки в сметане». При запекании бекон подрумянивается, обволакивая сочную грибную шляпку, которая внутри пропитывается чесночным маринадом.

Для приготовления понадобится: 10-12 крупных шляпок шампиньонов, 150 г твердого сыра, 10-12 тонких ломтиков бекона, 3-4 ст. л. майонеза, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец. Аккуратно выкрутите ножки у грибов. В миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и специи. Обмажьте каждую шляпку этой смесью внутри и снаружи. Сыр нарежьте небольшими брусочками или кубиками. В каждую промаринованную шляпку положите кусочек сыра. Затем оберните каждую шляпку ломтиком бекона, чтобы он полностью закрывал отверстие с сыром и выложите грибы на противень. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 15-20 минут, пока бекон не станет хрустящим, а сыр внутри не расплавится. Подавайте горячими.

