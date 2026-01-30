Зимняя Олимпиада — 2026
Минтай, запеченный под сметаной с грибами: рецепт, который меняет представление о белой рыбе

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт, который меняет представление о белой рыбе: минтай, запеченный под сметаной с грибами, превращается в нежнейшее, ароматное блюдо. Этот способ приготовления раскрывает всю прелесть рыбы, избавляя ее от репутации суховатого продукта.

Для приготовления понадобятся: 600 г филе минтая, 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 200 г сметаны, 2-3 ст. л. муки, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета и выпаривания жидкости, посолите. Филе минтая промокните бумажным полотенцем, нарежьте на порционные куски, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжарьте рыбу на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки. В форму для запекания выложите грибы с луком, сверху распределите куски минтая. Залейте все сметаной, равномерно распределяя ее ложкой. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте блюдо 20-25 минут, пока соус не начнет пузыриться, а рыба полностью не пропечется.

Ранее стало известно, как приготовить сочные рыбные котлеты с добавлением сметаны в фарш.

