19 января 2026 в 19:38

2 ложки сметаны, и ваши котлеты станут бархатистыми: рецепт сочных рыбных биточков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Знаете ли вы, что сметана связывает фарш, обогащает его вкус и создает эффект тающей во рту консистенции, а при жарке образует аппетитную корочку? Рассказываем рецепт сочных рыбных биточков.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе белой рыбы (треска, минтай, пикша), небольшая луковица, 2 ст. л. сметаны (20–25% жирности), яйцо, 3-4 ст. л. муки или манки, соль, черный перец, щепотка сушеного укропа, растительное масло для жарки. Рыбу пропустите через мясорубку или измельчите в блендере вместе с очищенной луковицей. К рыбному фаршу добавьте сметану, яйцо, соль, перец и укроп, всыпьте муку или манку, перемешайте. Консистенция фарша должна быть достаточно густой, чтобы можно было формировать котлеты. Дайте фаршу отдохнуть в холодильнике 15–20 минут. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке (по желанию) и выкладывайте на сковороду. Обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты.

Всего 2 ложки сметаны, и ваши котлеты станут бархатистыми! Они получаются настолько воздушными, что буквально тают во рту.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты «Школьные» как из столовых.

