Котлеты «Школьные»: мягкие и сочные — классическое столовское блюдо, которое всегда получается

Приготовьте знаменитые котлеты «Школьные» по классическому столовскому рецепту, с которым они всегда получаются идеальными — мягкими и сочными.

Вкус — безупречный: котлеты нежные, сочные, буквально тающие во рту, с аппетитной поджаристой корочкой.

Вам понадобится: 500 г говяжьего или смешанного фарша, 1 крупная луковица, 150 г белого хлеба или батона (без корок), 100 мл молока или воды для замачивания, 1 яйцо, соль, черный перец по вкусу, панировочные сухари и растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте или натрите. Хлеб замочите в молоке или воде на 5–10 минут, затем хорошо отожмите. В глубокой миске соедините фарш, лук, размягченный хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите массу руками до однородности и клейкости — это залог сочности. Сформируйте небольшие округлые котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. На разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжарьте котлеты на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки. Для полной готовности доведите их под крышкой на медленном огне еще 5–7 минут.

