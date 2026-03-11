Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Эти овощные котлеты — тот случай, когда даже мясоеды просят добавки. Гарантия сочности и аромата 100%

Весь фокус — в луке, обжаренном до карамельного оттенка. Он не просто добавляет аромат, а буквально пропитывает овощной фарш, создавая ту самую сочность, которую обычно ждут от мясных котлет. А в тандеме с воздушной пшенной кашей и крахмалом получается идеальная текстура — нежная внутри и с идеальной хрустящей корочкой снаружи.

Что понадобится

Для котлет: репчатый лук (2 крупные головки), растительное масло (для жарки + фритюра), морковь (2 шт.), картофель (2 шт), чеснок (2 зубчика), готовая пшенная каша (200 г), яичные желтки (2 шт.), картофельный крахмал (2 ст. л.), соль, молотый черный перец. Для соуса: пучок смеси пряной зелени (петрушка, укроп, кинза), чеснок (1 зубчик), натуральный йогурт (200 г), майонез (2 ст. л.), соль, перец.

Как я его готовлю

Сначала готовлю основу вкуса — лук. Очищаю и мелко нарезаю его, затем пассерую в разогретом растительном масле (примерно 2 столовые ложки) до мягкости и легкого золотистого оттенка, это занимает около 10 минут. Пока лук остывает, занимаюсь овощами: очищаю морковь, картофель и чеснок, после чего измельчаю их на мелкой терке или с помощью мясорубки. В глубокой миске соединяю овощную массу, остывший жареный лук, пшенную кашу, яичные желтки и картофельный крахмал. Тщательно вымешиваю до однородности, солю и перчу по вкусу. Фарш получается пластичным. Мокрыми руками формирую небольшие круглые котлеты, выкладываю их на поднос, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом, и отправляю в холодильник минимум на 15 минут — это поможет им лучше держать форму при жарке.

Пряную зелень и очищенный чеснок мелко рублю, можно использовать блендер, но я предпочитаю ручную нарезку для нужной текстуры. Зеленую массу слегка присаливаю и оставляю на 5 минут, чтобы она дала сок. Затем смешиваю ее с натуральным йогуртом и майонезом до получения однородного кремообразного соуса, при необходимости еще раз пробую на соль и перец. Соус убираю в холодильник — он должен подаваться охлажденным.

Для жарки в сотейнике или кастрюле с толстым дном разогреваю достаточное количество растительного масла для фритюра (примерно 170-180°C). Обжариваю охлажденные котлеты партиями, не перегружая посуду, до образования ровной золотисто-коричневой хрустящей корочки со всех сторон.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

