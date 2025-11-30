Вкусное и простое горячее на Новый год: готовим куриные шашлычки на рисовой подушке

Вкусное и простое горячее на Новый год: готовим куриные шашлычки на рисовой подушке. Это идеальный вариант праздничного блюда, когда хочется подать эффектно и не заморачиваться с лишними сложностями. Сочетание сочного куриного филе и ароматного риса с овощами создает настоящий кулинарный праздник, а соево-медовый маринад придает мясу сладковато-пикантную нотку.

Берем: рис полувареный — 200 г, замороженные овощи (мексиканская смесь) — 150 г, майонез — 1–2 ст. л., сыр твердый — 50 г, соль, перец — по вкусу, куриное бедро — 400 г, соевый соус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л.

Сначала смешиваем рис с овощами, солим, перчим, добавляем майонез и тертый сыр. Получившуюся массу выкладываем ровным слоем в форму для запекания. Куриную грудку нарезаем на кусочки, маринуем в смеси соевого соуса и меда, нанизываем на шпажки и выкладываем сверху на рисовую подушку. Сначала запекаем под фольгой, чтобы рис пропитался ароматами маринада и овощей, затем снимаем фольгу и доводим шашлычки до румяной золотистой корочки. Подаем сразу горячими — так рис остается мягким, а курица сочной.

