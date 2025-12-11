Праздничная курочка: готовим шашлык на шпажках в духовке — все хитрости для вау-эффекта

Праздничная курочка: готовим шашлык на шпажках в духовке — все хитрости для вау-эффекта. Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется вкуса настоящего шашлыка, а возможности разжечь мангал нет. Курица, замаринованная с кориандром и соевым соусом, в духовке получается сочной, ароматной и с красивой румяной корочкой.

Для его приготовления вам понадобится: 2 филе куриного бедра (это 1 правило), 2 ст. ложки растительного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка кориандра (молотого или рубленого свежего), 1 ст. ложка соевого соуса, перец чили и соль по вкусу, а также деревянные шпажки. А такой маринад, это 2 правило, которое превращает надоевшую курицу в вау-шашлычки. Для подушки лук и пару картошек.

Как приготовить: шпажки заранее замочите в воде на 30 минут. Куриное филе нарежьте. Нанижите мясо на шпажки, складывая его гармошкой. Приготовьте маринад: смешайте в миске растительное масло, сахар, кориандр, соевый соус, выдавленный чеснок, соль и перец чили. Опустите шпажки с курицей в маринад, хорошо обмажьте, накройте плёнкой и уберите мариноваться в холодильник минимум на 2 часа. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите шашлычки в форму для запекания на кольца лука и натертую на терке картошку с солью (это 3 правило - для сочности). Запекайте около 20-30 минут, один раз перевернув их для равномерной румяной корочки.

Шашлык из курицы в духовке готов! Подавайте его с овощами и свежей зеленью.

