Мексиканский фахитос готовить очень просто: печем курицу с овощами и заворачиваем в тортилью. Это блюдо выручит всегда — начинка сама приготовится в духовке, вам останется только свернуть и наслаждаться. Сочное куриное филе, хрустящие овощи, фасоль и кукуруза, запечённые вместе и поданные в тёплой тортилье, создают быстрый ужин для всей семьи.

Вам понадобится: 1 крупное куриное филе (около 300 г), 1 болгарский перец (красный или жёлтый), 1 большая луковица, 8–10 помидоров черри, 100 г красной фасоли, 100 г кукурузы, 50–70 г полутвёрдого сыра, мексиканская приправа, соль, чёрный перец, оливковое масло, свежая кинза, сметана, тортильи.

Курицу, перец и лук нарежьте тонкой соломкой, черри — пополам. В форму выложите курицу и овощи, сбрызните маслом, посыпьте приправами, запекайте при 200°C 15–20 минут. Слейте жидкость с кукурузы и фасоли, добавьте к горячей смеси, перемешайте и посыпьте сыром. Тортильи подогрейте, выложите начинку, добавьте сметану и кинзу. Сверните рулетом или конвертиком и подавайте сразу — сочный, ароматный ужин готов за 30 минут.

