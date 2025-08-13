Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — вкуснятина с сыром

Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — сочный и ароматный! Любите фастфуд? Теперь вы легко приготовите его дома — ещё вкуснее и натуральнее! Нежная курочка с пряностями, свежие овощи, расплавленный сыр и пикантный соус — идеальный перекус для всей семьи.
Ингредиенты для курицы
- Куриная грудка — 1 кг
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
- Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
Для начинки
- Тортильи (пресные лепёшки)
- Салат листовой
- Помидоры
- Сыр твёрдый или плавленый
Для соуса
- Майонез (или сметана) — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец чёрный молотый — щепотка
Приготовление
- Курица. Грудку нарежьте тонкими полосками вдоль волокон. Смешайте все специи и томатную пасту, обмажьте курицу и оставьте мариноваться 20–30 минут. Обжарьте на сковороде или гриле до румяной корочки.
- Соус. Смешайте майонез с измельчённым чесноком и перцем.
- Сборка. На лепёшку выложите лист салата, ломтики помидоров, курицу, полейте соусом и посыпьте тёртым сыром. Заверните конвертиком или трубочкой.
Ранее мы готовили курочку с картошкой фри. Вкуснятина без тонны масла.