Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — вкуснятина с сыром

Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — сочный и ароматный! Любите фастфуд? Теперь вы легко приготовите его дома — ещё вкуснее и натуральнее! Нежная курочка с пряностями, свежие овощи, расплавленный сыр и пикантный соус — идеальный перекус для всей семьи.

Ингредиенты для курицы

Куриная грудка — 1 кг

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.

Паприка — 1/2 ч. л.

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Для начинки

Тортильи (пресные лепёшки)

Салат листовой

Помидоры

Сыр твёрдый или плавленый

Для соуса

Майонез (или сметана) — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Перец чёрный молотый — щепотка

Приготовление

Курица. Грудку нарежьте тонкими полосками вдоль волокон. Смешайте все специи и томатную пасту, обмажьте курицу и оставьте мариноваться 20–30 минут. Обжарьте на сковороде или гриле до румяной корочки. Соус. Смешайте майонез с измельчённым чесноком и перцем. Сборка. На лепёшку выложите лист салата, ломтики помидоров, курицу, полейте соусом и посыпьте тёртым сыром. Заверните конвертиком или трубочкой.

