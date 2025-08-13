Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 05:00

Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — вкуснятина с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее шаурмы! Домашний твистер — сочный и ароматный! Любите фастфуд? Теперь вы легко приготовите его дома — ещё вкуснее и натуральнее! Нежная курочка с пряностями, свежие овощи, расплавленный сыр и пикантный соус — идеальный перекус для всей семьи.

Ингредиенты для курицы

  • Куриная грудка — 1 кг
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
  • Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.

Для начинки

  • Тортильи (пресные лепёшки)
  • Салат листовой
  • Помидоры
  • Сыр твёрдый или плавленый

Для соуса

  • Майонез (или сметана) — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Перец чёрный молотый — щепотка

Приготовление

  1. Курица. Грудку нарежьте тонкими полосками вдоль волокон. Смешайте все специи и томатную пасту, обмажьте курицу и оставьте мариноваться 20–30 минут. Обжарьте на сковороде или гриле до румяной корочки.
  2. Соус. Смешайте майонез с измельчённым чесноком и перцем.
  3. Сборка. На лепёшку выложите лист салата, ломтики помидоров, курицу, полейте соусом и посыпьте тёртым сыром. Заверните конвертиком или трубочкой.

Ранее мы готовили курочку с картошкой фри. Вкуснятина без тонны масла.

курица
шаурма
тортилья
фастфуд
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Обломки БПЛА рухнули на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки женщин в декрете
На Западе предсказали последствия визита Зеленского на Аляску
Назван простейший способ отбить часть трат на ремонт
Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон
«С улыбкой на лице»: свидетель рассказал об одном из стрелков в «Крокусе»
Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково
Врач рассказала о критическом влиянии курения на мозг
Ресторан русской кухни на Аляске вызвал ажиотаж
Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город
Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации
Россиян предупредили о смене расчета среднего заработка
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.