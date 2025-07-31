Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 11:00

Курочка с картошкой фри — вкуснятина без тонны масла! Домашний фастфуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая курочка с картошкой фри в духовке — некалорийная версия фастфуда! Когда хочется сочной курочки с хрустящей корочкой и золотистой картошечки, но без лишнего масла — этот рецепт станет настоящим спасением! Всё запекается в духовке или аэрогриле, получается ароматным, аппетитным и гораздо полезнее жареного аналога.

Ингредиенты для курочки

  • Целая курица (около 2 кг)
  • Панировочные сухари — 100–150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль, паприка, сушёный чеснок — по вкусу

Для картошки фри

  • Картофель — 300 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Крахмал — 20 г

Приготовление

  1. Подготовка курицы. Смешайте яйца, молоко, муку, соль и специи — это будет кляр. Обмакните курицу в яичную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях.
  2. Картошка фри. Нарежьте картофель соломкой, промокните от лишней влаги. Выложите на противень, приправьте, всыпьте крахмал и перемешайте.
  3. Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Сначала поставьте картошку на нижний ярус на противне. Затем выше разместите курицу на решётке над противнем с картофелем (чтобы жир стекал вниз). Запекайте около 50–60 минут до румяной корочки. Картофель будет готов раньше.

Готово! Ароматная, хрустящая курочка и золотистая картошка — как в любимом фастфуде, но без лишнего масла. Отличный вариант для семейного ужина!

Ранее мы готовили чесночный куриный рулет. Суперзакуска хоть к пиву и вину, хоть к супу.

курица
картошка
фастфуд
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело ждавшего политического убежища екатеринбуржца нашли в Лондоне
«Раз и навсегда»: Лавров сделал важное антисанкционное заявление
Автомобилистов по всей России могут дополнительно поддержать
Кабачковый бум! 6 небанальных способов заготовки кабачков на зиму
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.