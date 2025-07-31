Курочка с картошкой фри — вкуснятина без тонны масла! Домашний фастфуд

Хрустящая курочка с картошкой фри в духовке — некалорийная версия фастфуда! Когда хочется сочной курочки с хрустящей корочкой и золотистой картошечки, но без лишнего масла — этот рецепт станет настоящим спасением! Всё запекается в духовке или аэрогриле, получается ароматным, аппетитным и гораздо полезнее жареного аналога.

Ингредиенты для курочки

Целая курица (около 2 кг)

Панировочные сухари — 100–150 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Мука — 3 ст. л.

Соль, паприка, сушёный чеснок — по вкусу

Для картошки фри

Картофель — 300 г

Соль, специи — по вкусу

Крахмал — 20 г

Приготовление

Подготовка курицы. Смешайте яйца, молоко, муку, соль и специи — это будет кляр. Обмакните курицу в яичную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях. Картошка фри. Нарежьте картофель соломкой, промокните от лишней влаги. Выложите на противень, приправьте, всыпьте крахмал и перемешайте. Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Сначала поставьте картошку на нижний ярус на противне. Затем выше разместите курицу на решётке над противнем с картофелем (чтобы жир стекал вниз). Запекайте около 50–60 минут до румяной корочки. Картофель будет готов раньше.

Готово! Ароматная, хрустящая курочка и золотистая картошка — как в любимом фастфуде, но без лишнего масла. Отличный вариант для семейного ужина!

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