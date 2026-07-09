Кладу к молодой картошке кусочки варено-копченой грудинки — духовка делает все сама: аромат стоит на весь дом

Кладу к молодой картошке кусочки варено-копченой грудинки — духовка делает все сама: аромат стоит на весь дом

Стоит появиться молодой картошке, как сразу готовлю этот простой ужин. Добавляю всего несколько специй и кусочек варено-копченой грудинки — в духовке она слегка подрумянивается, отдает картофелю аромат копчения и делает блюдо еще вкуснее.

Получается обалденная вкуснятина: картошка внутри нежная и рассыпчатая, а сверху покрывается аппетитной золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: молодой картофель — 400 г, варено-копченая грудинка или сало с прослойками — 180–200 г, паприка — 1/2 ч. л., прованские травы — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, свежий укроп — для подачи.

Молодой картофель хорошо вымойте. Если клубни небольшие, разрежьте их пополам, если крупные — нарежьте крупными дольками. Добавьте паприку, прованские травы, немного соли и черного перца, тщательно перемешайте. Варено-копченую грудинку нарежьте небольшими кусочками. Противень застелите пергаментом, выложите картофель в один слой и сверху равномерно распределите сало.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25–30 минут, пока картофель не станет мягким, а сверху не появится румяная корочка. Перед подачей посыпьте свежим укропом и дополните салатом из свежих овощей.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева готовит такую картошку все лето — рецепт выручает, когда хочется вкусного ужина без долгой готовки. Варено-копченая грудинка делает блюдо ароматным, но при этом не таким жирным, как сало, а молодой картофель получается очень вкусным.