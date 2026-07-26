Картошка «Фантазерка»: беру пачку фарша и 1 кг картофеля, из духовки достаю сытное горячее

Когда не хочется возиться с приготовлением мяса и гарнира по отдельности, спасает рецепт картошки «Фантазерка». Здесь требуется минимум усилий, но после выпекания вы получите сытное и сочное блюдо.

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 500 г фарша, 2 луковицы, 3–4 помидора, соль, перец, специи, зелень. Картофель очистите и разрежьте пополам, фарш смешайте со специями и скатайте фрикадельки, на дно формы выложите нарезанный кольцами лук, затем картошку, посыпьте специями, сверху распределите фрикадельки, добавьте 100 мл воды, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 190 градусах. Затем снимите фольгу, выложите нарезанные помидоры и запекайте еще 15–20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что на выходе получается сытное блюдо, которым можно накормить всю семью. Совет: добавьте в фарш мелко рубленную зелень и чеснок для сочности.

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