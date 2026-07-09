Курица в духовке без хлопот: мой фирменный рецепт — смешал и забыл на 40 минут. Главное — коронный соус

Курица в духовке без хлопот: мой фирменный рецепт — смешал и забыл на 40 минут. Главное — коронный соус

Куриные ножки — это скучно? Только не по этому рецепту. Один раз попробуешь — и будешь готовить их снова и снова.

Ингредиенты

Куриные окорочка — 4 шт., картофель — 6 шт., чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 3 ст. л., мед — 1 ч. л., горчица — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, паприка — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок, паприку, соль и перец — это мой коронный маринад. Заливаю им куриные ножки, хорошенько перемешиваю и оставляю на 20 минут.

Тем временем чищу картошку и режу крупными дольками, солю и перчу. Выкладываю картофель на противень, сверху кладу промаринованные окорочка.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, ровно на 40 минут. За 10 минут до готовности включаю вентилятор или верхний гриль, чтобы образовалась та самая румяная корочка. Достаю — и сразу подаю, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо внутри оказалось невероятно сочным — мед и горчица сделали свое дело. Советую подавать ножки с легким овощным салатом, чтобы сбалансировать сладость маринада.