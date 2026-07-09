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09 июля 2026 в 12:30

Опускаю кружочки в кляр — и на сковороду: баклажаны «в золоте» с сыром и прованскими травами. Идеальная летняя закуска

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, яйца, сыр и чеснок — нарезаю овощи кружочками, обваливаю в муке, окунаю в яично-сырную смесь и обжариваю на сковороде до румяной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: баклажаны с хрустящей сырной корочкой снаружи, а внутри — нежные, тающие, с чесночным ароматом и пряным послевкусием. Идеально как летняя закуска, гарнир к мясу или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 3 баклажана, 5 яиц, 100 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 6 ст. ложек муки, растительное масло для жарки, соль, перец и прованские травы по вкусу. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см, посолите и оставьте на несколько минут. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок измельчите. Яйца взбейте с солью, перцем и травами, добавьте сыр и чеснок. Каждый кружок баклажана обваляйте в муке, затем окуните в яично-сырную смесь. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Корочка хрустит, внутри нежность. Кстати, вместо прованских трав можно взять базилик. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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