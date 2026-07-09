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09 июля 2026 в 11:12

Баклажаны обваливаю в крахмале — и на сковородку: через 20 минут острый салат готов — хрустящий, пикантный и очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
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Беру один баклажан, немного крахмала, фету и черри — и через 20 минут на столе яркий салат с ресторанным вкусом. Получается обалденная вкуснятина: баклажаны снаружи хрустящие, внутри — нежные, сладковато-соленая фета прекрасно сочетается с сочными помидорами, а устричный соус и легкая острота делают блюдо по-настоящему незабываемым.

Такой салат одинаково хорош и как самостоятельная закуска, и в качестве дополнения к мясу или шашлыку.

Для приготовления вам понадобится: баклажан — 1 средний, кукурузный крахмал — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., хлопья чили — 1/2 ч. л., растительное масло — для жарки, красный лук — 1/2 шт., уксус — 1 ч. л., помидоры черри — 6–8 шт., сыр фета — 50 г, устричный соус — 30 г, кинза — по желанию.

Баклажан нарежьте крупными кубиками, посолите, смешайте с кукурузным крахмалом и хлопьями чили. Обжарьте в хорошо разогретом растительном масле до румяной хрустящей корочки, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и сбрызните уксусом, оставьте на несколько минут. Помидоры черри разрежьте пополам, фету нарежьте небольшими кубиками. На блюдо выложите теплые баклажаны, добавьте лук, помидоры и сыр. Полейте устричным соусом и при желании посыпьте свежей кинзой. Подавайте сразу, пока баклажаны остаются хрустящими.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева готовила этот салат — гости всегда сначала спрашивают, как удалось сделать баклажаны такими хрустящими. Секрет простой: кукурузный крахмал и хорошо разогретое масло. А если добавить сверху немного обжаренного кунжута, вкус становится еще интереснее.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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