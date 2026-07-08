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08 июля 2026 в 19:00

Заливаю баклажаны водой, и они легко жарятся без кучи масла: закуска «Язычки» — фаворит этого лета

Фото: D-NEWS.ru
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Закуска «Язычки» из баклажанов с ореховой начинкой — это изысканное и очень аппетитное блюдо, которое можно подавать как холодную или горячую закуску. Нежные кружочки баклажанов, обжаренные до золотистой корочки, и ароматная начинка из грецких орехов, чеснока и петрушки с майонезом создают гармоничный вкус.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 150 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 3 ст. л. майонеза, соль, перец, растительное масло.

Баклажаны нарежьте кружочками, посолите, залейте водой на 15 минут, затем слейте, обсушите и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. В блендере измельчите орехи, петрушку, чеснок до пастообразной массы, добавьте майонез, соль и перец. На каждый кружок баклажана выложите ложку начинки и сверните пополам.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить «Язычки» из баклажанов и дала совет: после приготовления оставьте «Язычки» в холодильнике на 1–2 часа — баклажаны лучше пропитаются начинкой и станут еще вкуснее.

Ранее стало известно, как приготовить сытный пирог из кабачка.

Проверено редакцией
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