Журова допустила, что российских спортсменов продолжат ущемлять

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что власти зарубежных стран продолжат политику дискриминации российских спортсменов. По ее словам, которые передает ИС «Вести», отечественные федерации должны находиться в постоянном контакте с международными организациями.

Мы понимаем, что уже пять олимпийских федераций вернули нам флаг и гимн, и мы можем там выступать и должны выступать. Но мы должны планово требовать от этих федераций, чтобы не было нюансов, как было с Румынией, когда не разрешили нашим спортсменам быть с флагом, гимном. Потому что страны продолжают вести эту политику недопуска наших спортсменов при рекомендациях МОК, — отметила Журова.

В конце июня сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии из-за того, что местные власти запретили использовать национальную символику РФ. Позднее министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что предпримет все усилия для того, чтобы Румынию лишили возможности принимать международные соревнования.

В среду, 8 июля, сборную России по волейболу впервые за четыре года допустили до международных турниров. Национальная команда также будет восстановлена в мировом рейтинге FIVB.