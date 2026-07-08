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08 июля 2026 в 21:22

В Нижнекамске рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Мэр Беляев: пострадавшие при атаке БПЛА находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Два человека, пострадавшие в результате атаки БПЛА на предприятия в Нижнекамске, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил мэр города Радмир Беляев в МАКСе. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уже завтра часть пациентов планируют выписать.

Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым. Уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления, — написал он.

Ранее Беляев заявил, что украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Республике Татарстан. По его словам, в результате ударов были пострадавшие, у них диагностировали легкие травмы, а также повреждено несколько предприятий.

В июне глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три человека пострадали при попадании украинского беспилотника в жилой дом. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

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