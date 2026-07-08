МИД России подметил неравенство в сфере искусственного интеллекта

Концентрация большей части мировых мощностей в сфере искусственного интеллекта в США и Китае затрудняет равноправное международное сотрудничество, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов на полях первого Глобального диалога ООН по управлению ИИ. По словам дипломата, мировой технологический ландшафт в области ИИ остается неоднородным. Он отметил, что участники мероприятия в течение двух дней говорили о необходимости преодоления цифрового неравенства для развития совместных усилий.

Озвученная статистика настораживает: 90% мощностей в области ИИ приходится всего на два государства, менее 2% центров обработки данных расположено в развивающихся странах. В таких условиях крайне затруднительно говорить о построении равноправной и всеобъемлющей системы международного сотрудничества, — отметил Алимов.

Ранее Алимов заявил, что Россия готова делиться своим потенциалом в сфере искусственного интеллекта. По его словам, Россия располагает решениями в области искусственного интеллекта, эффективность которых уже подтверждена временем.