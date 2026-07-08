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08 июля 2026 в 16:15

В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой: даже иностранцы гадали, в чем их секрет

Фото: D-NEWS.ru
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В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой. Их продавали всего по шесть копеек, поэтому они были доступны практически каждому, а популярность была такой, что эти котлеты стали одним из самых узнаваемых мясных блюд советской кухни. Свое название они получили в честь наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна, при котором в стране было налажено массовое производство полуфабрикатов по единым стандартам.

Многие до сих пор вспоминают тот самый насыщенный мясной вкус и плотную, сочную текстуру. Повторить его дома вполне реально, если знать несколько важных секретов.

Для приготовления вам понадобится

Говядина 2-го или 3-го сорта — 500 г, свинина с жирком — 500 г, пшеничный хлеб без корок — 300 г, репчатый лук — 120 г, чеснок — 10 г, молоко 3,2–6% — 250 мл, соль — 18 г, черный молотый перец — 3 г, молотый мускатный орех — 1 г, молотый кардамон — 1 г, панировочные сухари — 150 г, сливочное масло — 20 г, растительное масло — 80 мл.

Как готовить

Хлеб замочите в молоке. Говядину и свинину дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой, затем измельчите лук, чеснок и отжатый хлеб.

Соедините все ингредиенты, добавьте соль, специи и оставшееся молоко, после чего тщательно вымешивайте фарш не менее 8–10 минут до вязкой однородной массы. Накройте и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Затем влажными руками сформируйте котлеты весом около 120 г, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Влейте в сковороду около половины стакана воды, накройте крышкой и тушите 10 минут.

В конце добавьте сливочное масло и готовьте еще 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева убедилась, что эти котлеты получаются просто изумительные. Главное не пренебрегать этапами, и котлетки получаются просто шикарные.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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