Житель Белгородской области пострадал при налете БПЛА на автобус

Украинский дрон атаковал автобус в селе Никольское Белгородской области, пострадал местный житель, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. Мужчина получил многочисленные ранения лица, груди и живота.

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Пострадал мирный житель, — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб региона сообщил, что в Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана». Бригада скорой транспортировала мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в Валуйскую ЦРБ.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.

Также в Белгородской области от атак украинских войск пострадали пятеро гражданских. В Шебекинском округе дрон ударил по КамАЗу, ранив водителя. и повредил два частных дома. В Ракитянском округе осколками БПЛА ранена женщина, а в Белгородском округе на коммерческом объекте пострадали двое мужчин.