В России предложили создать сеть малых НПЗ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов. По его мнению, постоянные атаки против крупных НПЗ делают создание сети малых заводов перспективным шагом для пополнения внутреннего рынка, передает пресс-служба Кремля.

Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети малых НПЗ, чтобы мы смогли предложение на внутреннем рынке увеличить, — сказал Осипов.

Ранее на совещании с правительством Путин заявил, что крупные компании, в том числе «Роснефть», активно взаимодействуют с малыми частными автозаправочными станциями. Эта работа должна принести результаты.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил на совещании в ситуационном центре правительства, что ситуация на внутреннем топливном рынке в России остается напряженной. По его словам, обстановка осложнялась летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.