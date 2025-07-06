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06 июля 2025 в 11:13

Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2

Глава Забайкалья: девять человек госпитализировали после жесткой посадки Ан-2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье девять человек были доставлены в больницу, сообщил глава региона Александр Осипов в своем Telegram-канале. По его словам, трое пострадавших в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.

Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о жесткой посадке самолета ДОСААФ вблизи СНТ «Топограф», расположенного в Читинском районе Забайкальского края. Известно, что воздушное судно приземлилось через 16 минут после взлета. На его борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.

Позже в Сети появились кадры с места аварийной посадки Ан-2, опубликованные представителями регионального МЧС. На видео запечатлен момент работы сотрудников экстренных служб на месте инцидента. Можно увидеть, как спасатели переносят пострадавших людей на носилках.

Забайкалье
Александр Осипов
Ан-2
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