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09 июля 2026 в 14:15

Иран опубликовал видео разрушенной резиденции Хаменеи в Тегеране

Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран впервые опубликовал видеозапись, на которой показана разрушенная резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи в Тегеране. На кадрах видны поврежденные здания комплекса, завалы и последствия авиаударов.

До этого The New York Times опубликовала спутниковый снимок резиденции, сделанный после удара. На изображении были видны остатки каркаса здания, покрытые черным пеплом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп по завершении своего визита в Анкару сообщил, что у США есть множество способов одержать победу в конфликте с Ираном. При этом он отметил, что не знает, может ли очередная эскалация обернуться полномасштабным военным столкновением.

До этого военный эксперт Константин Сивков выразил мнение, что США не смогут долго вести военные действия против Ирана из-за ограниченного количества боеприпасов. В то же время он предположил, что Вашингтон попал в ситуацию, где отступление невозможно.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия видит значительное осложнение ситуации вокруг Ирана. Однако, по его мнению, США в любом случае смогут решить проблему ближневосточного конфликта.

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