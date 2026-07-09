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09 июля 2026 в 14:46

Преемник Стармера выдвинулся на пост главы лейбористов

Энди Бернэм заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы лейбористов

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Депутат Энди Бернэм, которого называют вероятным преемником премьер-министра Великобритании Кира Стармера, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Лейбористской партии. Он отметил, что на данный момент остается единственным кандидатом.

По его словам, вечером 9 июля станет известно, сколько депутатов поддержат его выдвижение. Согласно опубликованному графику, 9 июля стартовал прием заявок от кандидатов. С 13 по 15 июля парламентская фракция партии рассмотрит выдвинутые кандидатуры. Затем, с 15 по 17 июля, процедура номинации пройдет при участии связанных с партией профсоюзов.

Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что главным козырем Энди Бернэма является образ борца за интересы простых людей. По его мнению, внутри Лейбористской партии у политика практически нет серьезных конкурентов.

До этого генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон сообщил, что некоторые жители страны положительно восприняли уход Кира Стармера с поста премьер-министра. По его словам, часть британцев «ликует».

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