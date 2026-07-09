Юрист подсчитал, как изменились зарплаты россиян за 10 лет

За последние 10 лет россияне стали жить лучше, что подтверждает статистика, таким мнением с NEWS.ru поделился юрист адвокатской палаты города Москвы Александр Чумаков. По его словам, зарплаты опережают прожиточный минимум, и в среднем граждане могут позволить себе больше.

Существует концепция расчета прожиточного минимума. С 2016 года по России, не по регионам, он вырос с 9500 руб. до примерно 19 тыс. руб. в 2026 году, примерно в два раза, а зарплаты выросли втрое. По потребительской корзине получать стали больше. Доллар радикально с 2014 года не прыгал, не считая временных скачков, — подчеркнул Чумаков.

Он добавил, что сейчас медианная зарплата в России, по данным Сбериндекса, составляет около 70 тыс. руб., что равно условным 3,68 прожиточным минимумам, в 2020 году при медианной зарплате около 30 тыс. руб. при прожиточном минимуме 11 301 руб. показатель был 2,65.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что половина населения России имеет доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц. При этом, по его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу. Миронов добавил, что в списке Forbes оказались рекордные 150 российских фамилий. По мнению депутата, именно эти люди продемонстрировали заметный рост доходов.