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09 июля 2026 в 15:35

Политолог оценил реальную роль США в украинском конфликте

Политолог Перенджиев: США решают конфликт на Украине лишь на словах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты будут заниматься урегулированием конфликта на Украине исключительно на словах, такое мнение военный политолог Александр Перенджиев высказал в беседе с Lenta.ru. По его словам, на фоне обострения на Ближнем Востоке украинский вопрос отойдет для Вашингтона на второй план.

Понятно, там был план, который передали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и так далее. Но я так хочу сказать: они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер, а первостепенный все больше и больше будут иметь вопросы, связанные с Ближним Востоком, — отметил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что реальные угрозы для Америки исходят именно от Ирана, который наносит удары по американским военным базам в регионе. В этих условиях украинское направление неизбежно утратит приоритетность для Белого дома.

Эксперт обратил внимание, что американские власти уже фактически отложили мирные переговоры по украинскому кризису. При этом президент США Дональд Трамп продолжает публично заявлять о вовлеченности Вашингтона в этот процесс.

Ранее Перенджиев заявил, что Трамп намерен заработать на украинской элите, пообещав Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot. По его мнению, американский лидер понимает недолговечность нынешнего режима и стремится получить максимум выгоды от местных олигархов.

США
Украина
СВО
Россия
мирные переговоры
Дональд Трамп
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