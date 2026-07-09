Стало известно, как «Империя гусей» вымогала у детей интимные фото Основателей организации «Империя гусей» обвинили в совращении малолетних

Основателей интернет-организации Empire of Geese («Империя гусей») обвинили в совращении малолетних и создании секты под видом музыкального сообщества, сообщает NEWS.ru со ссылкой на соцсети правозащитницы Анны Левченко. Предварительно, как отметила Левченко, потерпевшими могут проходить свыше 20 подростков.

По данным Левченко, сразу несколько блогеров провели расследования на основе массовых жалоб подписчиков «Империи». Выяснилось, что многих подписчиков банили в группе, а для возвращения требовали интимные фото. Иногда, согласно сведениям Левченко, администраторы вымогали фото 18+, представляясь школьниками противоположного пола.

По словам Левченко, предполагаемые создатели секты инициировали целую систему заданий для подростков. Она рассказала, что с детей требовали до 40 интимных фото и видеозаписей каждый день. Если жертвы отправляли меньше, то им угрожали разослать их голые снимки друзьям и родственникам, добавила Левченко.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, которую в возрасте 12 лет мать сдала педофилу, стала жертвой педофильской секты «Империя гусей». Девушка рассказала о насилии спустя почти 10 лет. Она уже написала заявление в Следственный комитет России.