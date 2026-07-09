Поиски пропавшего 12-летнего мальчика из Ульяновской области завершились

Мальчик, пропавший в Димитровграде Ульяновской области, найден живым, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» информировал, что мальчик 2013 года рождения пропал накануне, 8 июля.

Найден после обеда в Димитровграде. Жив, здоров, — рассказали в ведомстве.

Ранее в городском парке отдыха и спорта «Радужный» в Уссурийске спасатели обнаружили тела двух девушек, утонувших в местном водоеме. Всего в воде оказались три девушки 2005, 2006 и 2008 годов рождения. Одну из них — 2006 года рождения — удалось спасти сотрудникам базы отдыха, находившимся поблизости.

До этого стало известно, что в Кызыле разыскивают двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвовали 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. После появилась информация, что тело одной из школьниц нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Также в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района было обнаружено тело второй девочки.