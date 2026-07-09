Мурашко назвал человеческий орган, формирующий долголетие

Человеческий мозг признан ключевым органом, который формирует долголетие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, мозг выполняет эту роль не только как часть нервной системы.

Много говорится сегодня о том, что мозг — фактически ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система, — уточнил глава Минздрава.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие «профессиональное выгорание». Соответствующее предложение парламентарии уже направили Мурашко.

До этого академик РАН Лео Бокерия заявил, что главные привычки здорового человека — это режим сна, разумное потребление соли и сахара, овощи и фрукты в рационе и отказ от злоупотребления алкоголем. Он уточнил, что спать нужно не менее восьми часов, поскольку во время здорового сна мозг работает, словно стиральная машина, очищая себя от негатива.