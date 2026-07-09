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09 июля 2026 в 14:52

Рабочий в Башкирии получил дыру в животе из-за горячей арматуры

UFA 1: горячая арматура проткнула рабочего в башкирском селе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Горячая арматура проткнула 50-летнего рабочего на арматурном заводе в селе Буздяк в Башкортостане, сообщило издание UFA1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Мужчина получил травму во время работы. Пострадавшего госпитализировали в Буздякскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, рабочего ранила горячая арматура из станка. У него диагностировали колотую проникающую рану передней брюшной стенки с выпадением кишечника и ожоги 2–3 степени обеих кистей.

Пострадавшего в состоянии шока доставили в больницу, он находится в реанимации. Врачи называют его состояние тяжелым, но пока пациент стабилен. Специалисты постараются выяснить, не идет ли речь о нарушении техники безопасности на заводе.

Ранее жительница города Набережные Челны пострадала в ходе взрыва газовоздушной смеси. По имеющейся информации, она оставила чайник на включенной плите, ушла в спальню и закурила. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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