Горько! В России прошла первая свадьба роботов: фото уникальной церемонии

Первая в РФ официальная церемония бракосочетания гуманоидных роботов в библиотеке имени А. С. Пушкина.

В Москве в стенах Пушкинской библиотеки состоялась первая в России официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов Роберта и Матильды, передает корреспондент NEWS.ru. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Необычные молодожены принесли клятвы верности с помощью алгоритмов синтеза речи. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по кличке Догматик. На эту четвероногую машину была возложена важная задача: в ключевой момент она должна была принести свадебные кольца для «молодоженов».

Новобрачные работают на отечественном программном обеспечении. Ими управляют с пульта, а также при помощи телеуправления. Гуманоиды могут синхронно двигать руками, жестикулировать, ходить и общаться по команде оператора в VR-очках. Матильда обучена балету, а Роберт владеет кунг-фу и танцует. «Молодожены» передали в фонд библиотеки литературу об искусственном интеллекте и новых технологиях.

Самые яркие кадры уникальной церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.