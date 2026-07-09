Появились кадры первой в России свадьбы гуманоидных роботов

Первая в стране официальная церемония бракосочетания гуманоидных роботов в библиотеке имени А. С. Пушкина.

В Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов, передает корреспондент NEWS.ru. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по имени Догматик. На эту четвероногую машину была возложена важная задача: в ключевой момент она должна была принести свадебные кольца для «молодоженов».

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с участием робота-доставщика: устройство скрылось с места аварии. Инцидент случился на Базовской улице около дома № 14, где робот врезался в припаркованный автомобиль. После этого он развернулся и поехал дальше по тротуару.

До этого в Ленинградской области приступили к использованию роботов для борьбы с борщевиком Сосновского. Первая партия роботизированной техники уже поработала в Тосненском районе. Регион стал пионером в России в области системной ликвидации этого опасного растения.