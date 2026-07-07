В России робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП На севере Москвы робот-доставщик скрылся с места ДТП

На севере Москвы робот-доставщик скрылся с места устроенного им ДТП, видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие произошло на Базовской улице около дома № 14.

Робот пытался отъехать от жилого здания, однако случайно врезался в припаркованный автомобиль. Вскоре после этого робот-курьер развернулся и поехал дальше по тротуару. Таким образом, этот случай стал первым в России, когда робот покинул место ДТП.

Работа роботов-доставщиков организована в соответствии с требованиями ПДД — они заложены в их алгоритмы. В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия и выясняем обстоятельства инцидента. Все роботы-доставщики Яндекса застрахованы: на каждого оформлен страховой полис с покрытием до 500 тысяч рублей, предусматривающий компенсации в установленном порядке в зависимости от обстоятельств конкретного случая, — так прокомментировали представители сервиса доставки этот инцидент.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области начали применять роботов для уничтожения борщевика Сосновского. Первая техника уже работает в Тосненском районе на побережьях рек и в зонах, где использование химикатов запрещено санитарными нормами.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что через пять лет роботы могут заменить живую боевую силу на передовой. По его словам, на сегодняшний день этим вопросом занимаются разработчики из США и Китая.