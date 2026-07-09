МИД Ирана обвинил Европу в причастности к агрессии против ИРИ

МИД Ирана обвинил Европу в причастности к агрессии против ИРИ Багаи заявил, что ЕС не был беспристрастен в конфликте США и Израиля с Ираном

Европа была причастна к операции США и Израиля против Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, об этом свидетельствуют заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Поводом для комментария стала недавняя публичная поддержка новых ударов США по Ирану со стороны Рютте. Генсек НАТО назвал эти действия «абсолютно необходимыми» и обвинил Тегеран в якобы нарушении перемирия. Багаи отметил, что неоднократные высказывания Рютте лишь подтверждают отсутствие беспристрастности со стороны европейских стран.

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточнялось в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции. При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения.