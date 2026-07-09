Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 08:10

Москвичка вручила аферистам «Подарок от бабули»

Москвичка отдала мошенникам сбережения в коробке из-под конфет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилая москвичка стала жертвой изощренной схемы телефонных аферистов и лишилась своих сбережений, сообщает РИА Новости. Деньги она отдала курьеру мошенников в коробке из-под конфет с надписью «Подарок от бабули».

Женщина по указанию мошенников упаковала все снятые деньги в коробку из-под конфет и оставила на ней надпись «Подарок от бабули», а после передала их курьеру злоумышленников, — отметили в суде.

Сначала потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Социального фонда и пообещал перерасчет пенсионных выплат. Затем в игру вступил его подельник, назвавшийся представителем Росфинмониторинга и заявивший о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Преступники убедили ее срочно снять все деньги со счетов ради их мнимого спасения.

Для большей убедительности женщине набрал еще один сообщник, представившийся сотрудником ФСБ и даже показавший фальшивое удостоверение. Злоумышленники дали четкую инструкцию передать наличность курьеру, который якобы должен был отвезти ее прямиком в Центральный банк. Доверившись обманщикам, москвичка упаковала всю сумму в картонную упаковку из-под сладостей.

Ранее пожилой москвич за полгода перевел на счета мошенников все свои сбережения на сумму 31 млн рублей. Мужчина поверил неизвестному злоумышленнику, который выдавал себя за сотрудника МВД. Мошенник напугал пенсионера ложным сообщением о том, что от его имени якобы был совершен перевод денег опасному преступнику.

Москва
пенсионеры
мошенники
аферы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.