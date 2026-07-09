Москвичка вручила аферистам «Подарок от бабули»

Пожилая москвичка стала жертвой изощренной схемы телефонных аферистов и лишилась своих сбережений, сообщает РИА Новости. Деньги она отдала курьеру мошенников в коробке из-под конфет с надписью «Подарок от бабули».

Женщина по указанию мошенников упаковала все снятые деньги в коробку из-под конфет и оставила на ней надпись «Подарок от бабули», а после передала их курьеру злоумышленников, — отметили в суде.

Сначала потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Социального фонда и пообещал перерасчет пенсионных выплат. Затем в игру вступил его подельник, назвавшийся представителем Росфинмониторинга и заявивший о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Преступники убедили ее срочно снять все деньги со счетов ради их мнимого спасения.

Для большей убедительности женщине набрал еще один сообщник, представившийся сотрудником ФСБ и даже показавший фальшивое удостоверение. Злоумышленники дали четкую инструкцию передать наличность курьеру, который якобы должен был отвезти ее прямиком в Центральный банк. Доверившись обманщикам, москвичка упаковала всю сумму в картонную упаковку из-под сладостей.

Ранее пожилой москвич за полгода перевел на счета мошенников все свои сбережения на сумму 31 млн рублей. Мужчина поверил неизвестному злоумышленнику, который выдавал себя за сотрудника МВД. Мошенник напугал пенсионера ложным сообщением о том, что от его имени якобы был совершен перевод денег опасному преступнику.