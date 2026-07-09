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09 июля 2026 в 08:25

Пушилин объяснил отказ Киева забирать тела ВСУ из Константиновки

Пушилин обвинил Зеленского в экономии на выплатах семьям умерших бойцов ВСУ

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Отказ Киева забрать из освобожденной Константиновки тела убитых украинских военнослужащих обусловлен стремлением властей избежать дополнительной финансовой нагрузки, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, признание гибели солдат обяжет государство выплачивать крупные компенсации их семьям. Глава республики подчеркнул, что руководство Украины намеренно идет на этот шаг из соображений экономии бюджета.

Как только они вернут тела близким, как только они смогут провести все необходимые процедуры, близкие будут запрашивать меры материальной поддержки. Зачем это офису президента? высказался Пушилин.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что киевские власти проигнорировали потери украинских военнослужащих в Константиновке, отказавшись забрать их тела. По его мнению, этот отказ является отчаянной попыткой избежать признания данных потерь.

Ранее полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что командование ВСУ прекратило эвакуацию раненых с передовых позиций. По его словам, эта тенденция наблюдается на нескольких направлениях, включая Запорожское, Ореховское, Днепропетровское и Красный Лиман. Раненые военнослужащие гибнут на месте.

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