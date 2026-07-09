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09 июля 2026 в 07:44

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В ночь на 9 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение ночи в период с 20:00 мск 8 июля текущего года до 07:00 мск 9 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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