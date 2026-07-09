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09 июля 2026 в 08:30

Россияне стали чаще звонить и писать СМС на фоне ограничений интернета

РБК: россияне увеличили число звонков и СМС в первом полугодии 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россияне в первом полугодии 2026 года чаще звонили и отправляли СМС, а интернет-трафик либо снижался, либо стагнировал, передает РБК. По словам аналитиков, причиной данной тенденции стали ограничения мобильного интернета и блокировка популярных мессенджеров.

Так, у «ВымпелКома» голосовой трафик на сети увеличился на 28,8%, а общий СМС-трафик — на 29,5%. Причем в отдельных регионах, например, в Ростове-на-Дону СМС-трафик увеличился на 182%, в Ставрополе — на 72%, а в Ярославле — на 59%. У абонентов «Т-Мобайла» объем исходящих звонков вырос на 65%, а входящих — на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев заявил, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Прежде сообщалось о планах российских властей ввести плату за потребление более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях.

До этого стало известно, что в России планируется ускорить мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта. Согласно документу, нейросети должны повысить скорость мобильного интернета за счет внедрения систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

Общество
Россия
мобильный интернет
трафик
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