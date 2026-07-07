Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик

Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик Лебедев: вводить плату за иностранный интернет-трафик в России не планируется

Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается, заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев в ходе пленарного заседания в Госдуме. Как передает корреспондент NEWS.ru, именно так чиновник прокомментировал предложение одного из депутатов о введении подобного сбора.

Не рассматривается плата за иностранный трафик, — заявил Лебедев.

В свое время сообщалось о планах российских властей ввести плату за потребления более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях. После этого появились данные, что российские телекоммуникационные операторы обратились в Минцифры с просьбой отложить введение соответствующей платы.

Ранее в России вступил в силу закон, обязавший владельцев российских сайтов и приложений отказаться от использования иностранных систем авторизации. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы в размере до 700 тыс. рублей. Авторизация должна осуществляться только с помощью отечественных инструментов: российского номера телефона, портала «Госуслуги» или биометрии.